Uma noite após ganhar o Oscar de Melhor Ator por “King Richard: Criando Campeãs” e protagonizar uma das cenas mais chocantes da história da premiação, ao dar um tapa no humorista Chris Rock, Will Smith pode ter de devolver a estatueta. Isso se dá por conta do regulamento rígido da Academia de Artes e Ciência Cinematográficas, responsável pelo prêmio, que exige um código de conduta de convidados e premiados.

Conforme análise feita por especialistas da indústria cinematográfica para o The New York Post, a ação do ator de golpear o humorista é “basicamente um ataque”. “Todo mundo estava tão chocado na sala, era tão desconfortável”, disse um dos especialistas.

O código de conduta foi criado em 2017, depois de um escândalo sexual que atingiu a indústria cinematográfica. A intenção da Academia é “defender os valores”, como inclusão, promover ambientes de apoio e “respeito pela dignidade humana”.

“Não há lugar na Academia para pessoas que abusam de seu status, poder ou influência de uma maneira que viole os padrões reconhecidos de decência. A Academia se opõe categoricamente a qualquer forma de abuso, assédio ou discriminação com base em gênero, orientação sexual, raça, etnia, deficiência, idade, religião ou nacionalidade. O Conselho de Governadores acredita que esses padrões são essenciais para a missão da Academia e refletem nossos valores”, disse o CEO da Academia, Dawn Hudson, na época da criação do código de conduta.

Além de Will Smith, Chris Rock também pode acabar punido por conta da piada. O humorista pode ser banido de convites para apresentar cerimônias ou prêmios da Academia.

A piada

Durante a entrega de um dos prêmios, que era apresentado por Chris Rock, o humorista resolveu fazer uma série de piadas com pessoas que estavam no teatro. Em um determinado momento, ele fez um comentário sobre a Jada Pinket Smith, falando que mal podia esperar para vê-la no filme “Até o Limite da Honra”, em referência à cabeça raspada da esposa de Will Smith.

A atriz revelou ainda em 2018 que enfrenta um problema de alopecia, uma doença autoimune que provoca a queda do cabelo. Por conta disso, ela escolheu raspar a cabeça, em 2021.

Durante a piada de Chris Rock, foi perceptível a cara de desaprovação de Jada Smith. Segundos depois, Will Smith subiu ao palco e deu um tapa no rosto de Chris Rock. No momento, muitos acharam que a cena poderia ser algo “montado”. Porém, logo após voltar para o lugar que estava sentado, o ator, aos berros, disse para o humorista “tira o nome da minha mulher da p**** da sua boca”.

O clima de tensão durou até o fim da premiação, até mesmo quando Will Smith recebeu o Oscar de Melhor Ator. Em seu discurso, o artista chegou a pedir desculpa para a academia e disse que escutou muitas “besteiras” calado ao longo dos anos.

"Nesse ramo, você tem que aguentar pessoal falando besteiras sobre sua família e não responder", e citou conselho que recebera de Denzel Washington pouco antes. "Este é o seu maior momento, é quando o diabo vem tentá-lo."

Rixa antiga

Ainda em 2016, Chris Rock provocou Jada Pinket Smith durante o Oscar. O casal, por conta do boicote à premiação que vários artistas fizeram pela falta de nominação de atores negros, resolveu não comparecer ao evento. Rock, então, fez uma piada sobre a ausência da atriz: “Jada fazendo boicote ao Oscar é como eu fazendo boicote às calcinhas de Rihanna... não fui convidado”.

Filho de Will Smith defende atitude do pai

Em um post nas redes sociais, o filho mais novo de Will Smith com Jada, o também ator Jaden Smith, defendeu a atitude do pai. “E é assim que nós fazemos”, comentou em um clara referência ao tapa desferido pelo pai em Chris Rock.

Humorista não fez Boletim de Ocorrência

De acordo com a Polícia de Los Angeles, Chris Rock resolveu não registrar um boletim de ocorrência contra Will.

“As entidades investigativas do departamento estão cientes de um incidente entre dois indivíduos durante o programa do Oscar. O incidente envolveu um indivíduo batendo em outro. O indivíduo envolvido se recusou a registrar um boletim de ocorrência. Se a parte envolvida desejar um relatório policial em uma data posterior, a Polícia de Los Angeles estará disponível para concluir um relatório investigativo", revelou a corporação.