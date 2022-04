Depois de estapear o comediante Chris Rock, episódio ocorrido na 94ª edição do Oscar que entrou para a história da premiação, Will Smith vê alguns de seus projetos em filmes serem interrompidos ou ficarem mais distantes de serem realizados na esteira da repercussão que a agressão gerou.

Um dos casos é o do filme "Fast and Loose", que será protagonizado por Smith e que teve a produção interrompida pela Netflix, que está por trás do longa, revelou o portal de notícias americano The Hollywood Reporter.

O filme vai retratar a história de um chefe do crime, interpretado por Smith, que perde a memória, mas descobre, ao juntar pistas, que viveu uma dupla identidade como um homem rico e um agente falido da CIA.

Outra produção da qual Smith participa e que pode ter sido afetada pelo incidente envolvendo o ator e Chris Rock no Oscar é "Bad Boys 4". O novo filme da franquia, produzido pela Sony, vai ser suspenso por tempo indeterminado, informaram as fontes do veículo americano.

Já a série "Emancipation", que vai retratar a luta de um escravo em busca de liberdade e está em fase de pós-produção pela Apple TV+, ainda tem o lançamento previsto para este ano. A plataforma de streaming foi contatada, mas ainda não se pronunciou sobre um possível adiamento.

A página dedicada ao ator no IMDb, o maior site especializado em cinema do mundo, ainda reúne outras 11 produções, entre filmes e séries, na qual Smith está envolvido e que foram anunciadas ou estão em fase de finalização, entre as quais se encontram os filmes "Karate Kid 2" e "Hancock 2".