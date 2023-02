William Bonner, editor-chefe e apresentador do Jornal Nacional, aproveitou o espaço em sua conta pessoal no Instagram nesta sexta-feira (24) para desmentir a informação de que teria morrido. O jornalista fez uma transmissão ao vivo no perfil do palco do estúdio na Globo, há poucos minutos do início do telejornal. No vídeo, ele ironizou a desinformação.

"Entrando no ar ao vivo agora, estou me dirigindo ao cenário do Jornal Nacional para apresentar essa edição, achei que era o caso de fazer uma live porque um colega nosso veio me dizer que recebeu mensagem da filha chateada, triste, dizendo 'que triste isso, pai, o Bonner morreu'", começou.

Logo em seguida, Bonner afirmou que o amigo explicou à filha que teria almoçado com o jornalista, por isso, o apresentador não estaria morto. Bonner ainda comentou a afirmação falsa de que teria sido internado às pressas em um hospital, circulada pouco antes da que se referia à sua morte prematura aos 59 anos.

"Lamento muito desapontar os que torcessem por isso, não rolou, não. Estou me sentindo bem. Vou até fazer o Jornal Nacional agora", disse Bonner.

