O cantor Xand Avião foi surpreendido com labaredas de fogo durante um show em São Paulo, no último sábado (21). Os efeitos cenográficos, que faziam parte da apresentação, atingiram o artista de raspão na altura do rosto e braços, mas Xand não se feriu gravemente.

Segundo a assessoria do cantor, Xand sofreu queimadura leve, foi atendido no local, medicado e passa bem. "O show não foi interrompido, mantendo sua duração prevista". No mesmo dia, o artista seguiu para Brasília e se apresentou ao lado do cantor Gusttavo Lima, informou em nota a assessoria.

Após o show, o cantor mostrou aos fãs que estava bem ao agradecer o público em suas redes sociais. "Valeu, SP! O Viiixe! Forró e Piseiro pegou fogo aqui. Acho que São Paulo chegou aos 50 graus com esse show. Botamos para ferver, né não?!!", escreveu.

Um seguidor do cantor comentou: "Ô, Xand, cuidado com esses braços no fogo!" Xand, então, respondeu: "Juntou fogo com gasolina. Estou bem, macho!", garantiu o artista.