O Quintal do Jajá encerra o final de semana com um show de samba raiz, bolero, bossa nova, samba-canção e clássicos da MPB com os músicos Xexéu e João Garoto, neste domingo (15), a partir das 13 horas. A ideia é promover uma grande roda de música com direito à tradicional feijoada no espaço.

Com uma carreira com mais de 40 anos, Xexéu fundou o Nóys é Nóys, um dos grupos de samba em atividade ininterrupta mais antigos do Brasil, e criou o Quarteto Nóys É Nóys, dedicado à MPB. O cantor, instrumentista e compositor lançou o seu primeiro CD solo há sete anos, que foi produzido por Luiz Chaffin e fez com que Xexéu recebesse uma indicação ao Prêmio da Música Brasileira de 2015, na categoria solo.

Já João Garoto fundou os grupos de samba raiz e choro Brasileirinho 1990 e Choro-Samba. Com 30 anos de carreira, o violonista também contribuiu para a criação do Clube do Choro de Goiânia. Participou de vários eventos e festivais de destaque, como Canto da Primavera, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA), Projeto Vozes, do Sesc, e Festival MPB, do Sesi. Rua 15, nº 538, Centro. Ingresso: R$ 12. Informações: 98484-7100.