Xuxa Meneghel, 59, é conhecida até hoje como a Rainha dos Baixinhos, mas chamá-la de Rainha dos Memes também caberia perfeitamente. Entre 1986 e 1992 ela comandou o Xou da Xuxa, atração matinal com brincadeiras, interação e gincanas disputadas entre crianças, geralmente em batalhas com meninos contra meninas (pois é).

A última edição foi ao ar há exatos 30 anos, quando a internet ainda não existia, mas vídeos antigos mostram que o programa era uma verdadeira fábrica de memes.

Entre piadas e algumas patadas de leve nas crianças, personagens vestidos de bicho, gritos nonsense ao microfone e sempre com um pé no politicamente incorreto, a apresentadora se tornou um fenômeno pop e alcançava diariamente as maiores audiências da Globo. Recordar é viver; relembre:

QUADROS E SUCESSO NO EXTERIOR

O Xou da Xuxa sempre foi um programa longo e chegava a ter até dez blocos de meia hora cada, além de atrações musicais. Por causa disso, a produção precisava criar muitas brincadeiras e gincanas. Eram mais de 20 a cada gravação, e a regra básica era que fossem fáceis de reproduzir em casa.

Ao longo dos anos, as brincadeiras foram diminuindo e dando lugar a quadros. Dentre eles, o Nossa Gente Brasileira, no qual repórteres mirins entrevistavam pessoas ilustres. Em outro quadro, os mesmos repórteres buscavam por crianças que queriam fazer denúncias por problemas em sua localidade.

No último ano de programa, em 1992, o público maior de 12 anos começou a ganhar mais espaço com gincanas voltadas para ele, como disputas entre grupos escolares.

Em 1991, uma versão em língua espanhola fez o "El Show de Xuxa" ser sucesso em 17 países da América Latina pela rede Telefe. Para os Estados Unidos, a versão se transformou em "El Show", exibido aos sábados e domingos pela rede Univisión.

PAQUITAS

As famosas assistentes de palco de Xuxa também marcavam presença na atração. As primeiras foram Andréa Veiga e Andréia Faria. Depois, em 1987, entraram Luise Wischermann e Ana Paula Guimarães. Mais para frente, o time foi sendo ampliado e por vezes alterado.

Entre 1989 e 1990 começaram a fazer parte do grupo nomes como as atrizes Letícia Spiller, Juliana Baroni e Bianca Rinaldi. Todas se vestiam como soldadinhos de chumbo, com chapéu e botas.

Mas não eram só mulheres que podiam fazer parte do Xou da Xuxa. Em 1989, foi criada a versão masculina de assistentes, os Paquitos. A formação inicial contava com Alexandre, Robson, Marcelo Faustini, Gigio, Cláudio Heinrich e Yuri. Tanto Paquitas como Paquitos formaram grupos musicais e até discos lançaram.

PRAGA E DENGUE

Além das meninas, havia ainda personagens que ajudavam Xuxa na organização das brincadeiras e a lidar com as mais de 200 crianças por programa. Dentre eles Praga (Armando Moraes) e Dengue (Roberto Bettini), respectivamente uma tartaruga e um mosquito gigante. Os dois não tinham falas e tentavam ser engraçados gestualmente, mas dificilmente conseguiam fazer alguém rir. Armando morreu em 2003, aos 38 anos vítima de infarto, mas pouca gente ficou sabendo.

FIGURINOS E A FAMOSA NAVE

Xuxa costumava aparecer para o público quando a porta de uma nave espacial se abria. Surgia então a apresentadora, invariavelmente trajada com roupas provocantes. O figurino sexy incluía minissaias e botas altas, além de ombreiras, um ícone fashion dos anos 80.

"As roupas eram bem cavadas, para seguir a moda eu tinha que seguir a coisa sensual e sexual", disse a apresentadora a Pedro Bial, em 2020. "Se eu não fizesse isso estaria fora do que estava acontecendo da porta para fora", justificou. De acordo com o Memória Globo, até 1988 Xuxa já havia vestido mais de 750 roupas diferentes criadas pela estilista Sandra Bandeira.

FÁBRICA DE MEMES

Momentos engraçados e inusitados aconteceram ao longo dos anos, sobretudo quando Xuxa conversava com as crianças convidadas. Não raro, perdia a paciência com os pirralhos, como no dia em que uma menina pisou em seu pé e ela, pá!, revidou. "Eu não podia fazer isso, né?", admitiu, em entrevista a Giovanna Ewbank, em 2018.

Em certa vez, pediu que uma menina de três ou quatro anos cantasse "Atirei o Pau no Gato". Mas os problemas de dicção dela fizeram Xuxa rir e opinar que "conhecia a música de outro jeito".

Ficou na memória também a ocasião em que ela conversava com uma cantora mirim e disse que na capa do disco a pequena artista "parecia diferente" pois estava "bonitona".

Teve também o dia em que um jovem pegou o microfone para criticar a rua em que morava e pedir providências. Entre os problemas, muitas pichações, um valão, mosquitos e ladrões nas redondezas. Após escutar atentamente sobre os problemas que a região apresentava, Xuxa deu uma risadinha e aconselhou a todos: "passem longe".

Muitas vezes, Xuxa parecia entrar numa espiral de piadas internas que só ela e a produção deveriam entender. Em determinado programa, começou a imitar o cantor Roberto Carlos com sotaque gaúcho e a dizer que as paquitas estavam alucinadas. Ela também dançava de modo peculiar de vez em quando, como se estivesse mandando algum recado. As gravações, é bom lembrar, eram feitas como se fossem ao vivo, sem muitos truques de edição.

E o "Senta lá, Cláudia?", o meme dos memes de Xuxa, você deve estar se perguntando. Ele é antológico, foi replicado pela própria apresentadora em suas redes, mas não entra nesta lista porque não aconteceu no Xou da Xuxa (tema deste reportagem), e sim no Clube da Criança, na extinta TV Manchete. Dá um Google porque vale a pena.