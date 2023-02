Ao aceitar o convite feito pelo Ministério da Saúde para ser embaixadora da nova campanha de vacinação no Brasil, a apresentadora Xuxa Meneghel, 59, já começou a ter de lidar com críticas. A mais dura delas foi feita pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro (PL). Pelas redes sociais, ele compartilhou uma imagem dela com o Zé Gotinha e escreveu: "Um governo voltado para o passado chama ídolos do passado. Coerente".

Com isso, diversos famosos saíram em defesa de Xuxa, dentre eles o jornalista Chico Pinheiro. "Você queria que o ídolo fosse quem? Brilhante Ustra?", indagou ele ao se referir ao ex-coronel do Exército.

"Você prefere tortura e ditadura, coisas 'novas' e saudáveis para as crianças, né? Toma vergonha", respondeu a cantora Zélia Duncan, que ainda classificou o comentário como "burro" e "malvado". O comediante Paulinho Serra também respondeu e xingou o senador de "babaca".

Além de Xuxa e Janja, as ministras Nísia Trindade (Saúde), Cida Gonçalves (Mulheres) e Daniela Carneiro (Turismo) também participaram de um encontro. O grupo e mais assessores discutiram a importância da retomada da campanha de vacinação no país após números apontarem quedas nos últimos anos.

De acordo com dados do próprio Ministério da Saúde, a cobertura vacinal da população chegou em 2021 com menos de 59% dos cidadãos imunizados. Em 2020, o índice era de 67% e em 2019, de 73%. A campanha começa no dia 27 de fevereiro.

