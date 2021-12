Magazine Xuxa abre Prêmio Multishow em nave espacial e canta em parceria com Majur A apresentação deste ano será feita por Iza e Tata Werneck, que voltam a comandar o evento; haverá também tributos para as cantoras Marília Mendonça e Cássia Eller e para o humorista Paulo Gustavo

Xuxa, 58, é uma das novidades do Prêmio Multishow, evento que será realizado no próximo dia 8 no Rio. A apresentadora vai abrir a premiação, chegando na famosa nave especial do Xou da Xuxa, atração exibida na Gobo entre 1986 e 1992. Ela também vai cantar clássicos de sua carreira como "Lua de Cristal" e "Arco-Íris" em parceria com Majur. "Estou muito feliz. As pes...