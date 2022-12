Xuxa Meneghel sabe que pode ter criado inimizades após fazer campanha para Lula nas eleições. Em entrevista ao jornal Extra, a apresentadora diz que agora precisa se preocupar com quem vai trabalhar com ela para evitar constrangimentos. É o caso dos artistas sertanejos.

"Era naquilo que eles acreditavam", disse, se referindo a Jair Bolsonaro, do PL. "Tenho um programa e vou entrevistar um sertanejo. Como vou conversar com essa pessoa? Logo eu que não tenho papas na língua. O futuro está diferente, e sei que não vou conseguir ficar quieta."

"Sempre fui apolítica. A minha política sempre foi a das crianças. Mas me senti na obrigação quando achei que estava passando dos limites. Era o momento de estar ao lado de pessoas que me fizeram chegar até aqui, como os gays, que são maioria no meu público. Vimos muita gente concordando com isso e não quero mais essas pessoas perto de mim", afirmou.

No final de setembro, Xuxa entrou para os assuntos mais comentados do Twitter depois de anunciar que votaria no petista, ao gravar um vídeo fazendo um "L" com a mão, vestida de vermelho.

