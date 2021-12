Magazine Xuxa se emociona ao descer de nave no pré-show do Prêmio Multishow Apresentadora cantou os hits 'Arco-Íris' e 'Lua de Cristal' ao lado de Majur

Xuxa, 58, relembrou os tempos de rainha dos baixinhos e se emocionou ao descer da icônica nave espacial em apresentação especial no pré-show do Prêmio Multishow, que acontece na noite desta quarta (8), no Rio. A apresentadora destacou a importância da representatividade ao cantar ao lado de Majur os hits "Arco-Íris" e "Lua de Cristal". "Estou muito emocionada. É uma ...