Quando ela canta, chama a atenção até mesmo dos ouvidos mais desatentos pelo vozeirão. Yasmin Santos tem mostrado no novo projeto Ao Vivo em Goiânia que não está de brincadeira e que é um dos grandes destaques da nova geração da música sertaneja. No repertório, ela entrega versatilidade tanto cantando clássicos e modões quanto em composições autorais. A artista acaba de disponibilizar nas plataformas digitais as faixas Amiga É o Caramba, Me Ajuda a Te Esquecer e Para, Pensa e Volta, regravação do sucesso que já contou com a participação de Marília Mendonça.

Por terem um timbre de voz parecidos, logo no começo da carreira Yasmin Santos foi comparada com Marília Mendonça depois de gravar um cover nas redes sociais do sucesso Amante Não Tem Lar, em 2017. Em menos de 24 horas, a gravação atingiu mais de 2 milhões de visualizações e ela foi convidada para cantar na festa de Rafaela, irmã do jogador Neymar, do Paris Saint-Germain. Pouco tempo depois, ela recebeu o convite para gravar o primeiro disco. Os temas retratados pela artista em suas composições também lembram os cantados com exaustão pela Rainha da Sofrência.

Amiga É o Caramba, por exemplo, fala sobre uma amiga que rouba o namorado da outra e tem uma levada contagiante que cresce, culminando no refrão: “Amiga não parte pra cima, não leva pra cama o boy cê ama. É cobra que chama. Amiga é o caramba. Amiga não diz pra largar e pegar sua sobra em uma semana”. O projeto já entregou alguns sucessos como Ciclo Vicioso, parceria com Bruno e Marrone, trilha na novela Pantanal, e acumula mais de 25 milhões de execuções nas plataformas, além da faixa de trabalho Dói Saber, gravada com Hugo e Guilherme, com mais de 12 milhões de visualizações.

O repertório do DVD deve contar com 19 faixas, sendo oito inéditas e nove regravações não tão conhecidas do grande público. O trabalho vem sendo lançado em singles e EPs. Desde o início da carreira, a composição sempre foi uma marca forte de Yasmin Santos. Dona de sucessos como Pronta pra Trair e Para, Pensa e Volta, sete canções do álbum são de sua autoria. “Adoro escrever e quero que as pessoas se identifiquem com a história que estou contando”, ressalta ela, que escreveu a primeira canção aos 14 anos em entrevista por telefone ao POPULAR na época da gravação do projeto em Goiânia.

Duas canções foram lançadas na pandemia e também fazem parte do DVD. Cuidado que Eu Te Supero, com quase 45 milhões de acessos, e Abstinência, com 16 milhões no YouTube. “Elas foram bem recebidas pelos fãs e merecem esse registro ao vivo”, conta. Agora, a cantora disponibiliza mais uma parte do projeto. “Estou muito feliz em compartilhar mais um pedaço deste DVD tão especial. Os primeiros lançamentos foram recepcionados muito bem pelo público e agora eu acredito que vão curtir o single Amiga É o Caramba. Muita gente já viveu o que a música fala, agora é o momento de se jogar na cantoria”, comenta a cantora e compositora.

Perfil

Nascida no Guarujá, litoral paulista, ainda criança, Yasmin Santos, incentivada pela avó materna, aprendeu sozinha a tocar violão com sucessos da MPB e do rock nacional, que, na época, dominava o cenário na Baixada Santista com Charlie Brown Jr. Aos 12, passou a tocar sertanejo e pouco tempo depois tocava em bares da região. Com a aceitação do público, ela passou a abrir shows maiores, como os de Henrique e Juliano, Simone e Simaria e Raça Negra. Além de cantora, ela é multi-instrumentista e toca baixo, bateria e guitarra. Em 2018, assinou seu primeiro contrato com a Sony Music, ano em que lançou seu trabalho de estreia em formato de dois EPs.

No ano seguinte gravou o primeiro DVD da carreira. Em 2021 veio o disco Foguete Não Tem Ré com nove faixas inéditas. Além de Marília Mendonça, ela já gravou com Gustavo Mioto (Então Vou Avisar) e com Wesley Safadão (Saudade em Gotas). Nas mídias digitais, Yasmin acumula mais de 817 milhões de visualizações na plataforma de vídeos, onde possui mais de 1,5 milhão de inscritos em seu canal oficial. No Spotify, são mais de 3 milhões de ouvintes mensais. O novo projeto foi gravado no Laguna GastroBar, em Goiânia, no dia 31 de março. O DVD é o segundo da carreira da artista e o primeiro gravado na capital da música sertaneja.