Antes de entrar no Big Brother Brasil 22 (Globo), Arthur Aguiar procurou pelo apresentador Yudi Tamashiro. O motivo: queria trocar experiências e percorrer junto com ele um caminho de fé. Foi isso que ele revelou no quadro "Bombou" da rádio Metropolitana FM.

"Ele falou: 'eu quero isso na minha vida, eu quero um recomeço também e eu quero ser seu amigo para a gente caminhar junto'. Eu fiquei até surpreso. E aí ele apareceu lá na célula. Quando eu sentei para conversar com ele, eu vi um cara com o coração aberto e começamos a falar de mulherada mesmo, porque nossa maior dificuldade sempre foi mulher", disse Yudi.

"Hoje as pessoas olham e falam: 'nossa, olha o Yudi'. Mas é que você não viu o que eu fiz antes, mas eu aceitei Jesus Cristo e realmente tudo se fez novo e no caso dele também. Muitos podem olhar e falar: 'Ah, o Arthur vestiu um personagem'. Mas ele já vinha trabalhando isso nele internamente há muito tempo, porque eu venho acompanhando isso", disse.

Segundo Yudi, ao assistir o reality, ele percebe que Aguiar tomou um rumo diferente daquele que antes o perseguia. Maíra Cardi, mulher do ator, já afirmou que ele a traiu ao menos 16 vezes, mas que perdoou ao ver uma mudança de postura do marido, com quem tem uma filha.

"Ele fez coisa errada, mas está tendo uma segunda oportunidade. Mesmo que ele não ganhe, as pessoas deram uma segunda chance para ele. Agora, o que vai acontecer na carreira e na vida dele daqui para frente é com ele. Mas o que eu posso compartilhar com vocês, realmente teve uma transformação ali", emendou Yudi.

Maíra Cardi, em fevereiro, revelou em suas redes sociais que foi a cantora Lexa a responsável por lhe revelar as traições do marido, Arthur Aguiar. Segundo ela, o ator agradeceu a artista por ter revelado suas escapadas.

"Ela foi a responsável pela mudança do Arthur, ela me contou, foi ela que me abriu os olhos das traições dele, do que estava acontecendo na época", afirmou Maíra, que se separou do ator após as descobertas, também com o apoio da amiga, reatando o relacionamento apenas no final do ano passado.

Ainda segundo a influenciadora, o próprio Arthur depois agradeceu Lexa por ter contado a verdade. "Ele ficou muito grato e disse que se não fosse ela, não teria se transformado. Ele mandou um áudio agradecendo a ela tudo o que aconteceu na nossa vida", completou Maíra.