Zé Felipe e Virginia Fonseca estão construindo uma nova mansão com 7 suítes para morarem em Goiânia, e costumam mostrar o processo da obra em suas redes sociais. O imóvel tem previsão para ficar pronto em dezembro e está localizado no mesmo condomínio onde vivem Leonardo e Poliana Rocha, o Aldeia do Vale.

Em entrevista ao Gshow, Virginia explicou que a casa onde vivem hoje é alugada, e que estão construindo será propriedade deles.

ESTRUTURA DA CASA

"Nossa casa terá sete suítes. A parte de cima vai ter academia, sauna, salão, estética, ofurô e adega. Vai ser uma casa bem grande".

MAIS FILHOS

Além de Maria Alice e Maria Flor, o casal pretende ter muitas crianças pela casa: "Para a quantidade de filhos que a gente quer ter, tem que comprar uns três prédios para caber todo mundo", disse Zé Felipe.

QUEM GANHA MAIS?

Ao serem questionados sobre a vida financeira e quem ganha mais dinheiro, Zé brincou: "Ela! Ela me compra umas três vezes". Virginia respondeu: "Pau a pau, está empatado".

