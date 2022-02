Em 2022, só dá Zé Felipe. O cantor de 23 anos vive atualmente sua melhor fase em quase dez anos de trajetória ao emplacar seis hits no Top 50 das principais plataformas musicais. Segundo ele, sucesso conquistado por buscar apenas músicas em que acredita e focadas em seu público. "Faço música para o povo, a música que a galera gosta de ouvir", diz ele.

Mas não são apenas escolhas certas. Zé Felipe, que é filho do cantor sertanejo Leonardo, 58, afirma ter muito a agradecer à mulher, a influenciadora Virginia Fonseca, 22, com quem é casado desde março de 2021 e tem uma filha, Maria Alice, de apenas 8 meses. É Virginia quem leva as canções do marido ao TikTok com dancinhas que viralizam rapidamente entre os jovens.

"A Virginia me apoiou muito, pegava no meu pé para eu ser mais ativo (risos). As dancinhas são chiclete, é igual a letra de uma música. Pega muito, como em 'Malvada' agora, a 'Toma Toma Vapo Vapo', 'Senta Danada' e por aí vai", reforça o artista.

Segundo ele, a rede social TikTok é a que mais o tem auxiliado nesse momento por causa da facilidade de emplacar hits curtos que fiquem na cabeça dos fãs. As coreografias criadas para cada trecho da música também ajudam para que cada canção seja lembrada mais facilmente.

"Eu era meio largado com essas redes sociais, não usava muito nem entendia direito como funcionavam. Fui me acostumando a compartilhar as coisas com o povo e entendi que é uma das maneiras mais importantes hoje em dia para impulsionar o nosso trabalho na música", avalia ele.

Mas engana-se quem pensa que o trabalho de Zé Felipe se resume a apenas 15 ou 20 segundos de vídeos na internet. Só no Spotify o artista tem entre as 50 músicas mais executadas "Toma Toma Vapo Vapo"; "Malvada"; "Revoada no Colchão", gravada com Marcynho Sensação; "Depende", com participação de DJ Guuga e Wesley Safadão; "Vontade de Morder", com participação com Simone e Simaria; e "Senta Danada", com Barões da Pisadinha.

O mais recente álbum, "Joseph", lançado no final de 2021, com seis faixas e parcerias com Ferrugem e Léo Santana, já acumula 271 milhões de plays no Spotify e quase 400 milhões de visualizações no YouTube. Já no Deezer, Zé Felipe cresceu quase 200% em acessos nos últimos seis meses, em comparação aos seis meses anteriores, segundo levantamento solicitado pelo site F5.

E o cantor espera manter esse ritmo, com novos singles, parcerias e até um DVD vindo por ai. "O ano de 2022 já começou como um ano intenso na minha carreira e será desse jeito. Graças a Deus tem a volta dos shows, parceiras internacionais chegando. Aqui a gente não para", afirma.

"Com toda certeza é um momento especial, a vida de casado, de pai, me inspirou na carreira. Deu gás, deu sentido", afirma o músico. E se todas essas experiências foram positivas, Zé Felipe afirma que quer ainda mais e cogita aumentar a família "em breve".

"O nascimento da Maria mudou minha vida. Eu tive tempo de estar com ela, de me dedicar a ser um bom pai para ela e, com certeza, fortaleceu a nossa relação em família. Parece que eu sinto mais amor pela vida, pela minha família, pela minha esposa e até pelo meu trabalho", afirma.