Zé Felipe, filho de Leonardo, é diagnosticado com pneumonia e cancela shows O problema de saúde foi detectado durante uma bateria de exames

O cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, foi diagnosticado com pneumonia viral e teve que cancelar um show que realizaria no Espírito Santo, na última segunda-feira (27), para se tratar. O problema de saúde foi detectado durante uma bateria de exames. As informações são do jornal O Globo. Pelas redes sociais, Zé Felipe falou sobre o assunto: "Galera, passan...