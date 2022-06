Magazine Zé Felipe lança clipe de música com participação de Virginia Na manhã desta sexta-feira (15), o cantor lançou seu mais novo sucesso: "Bandido"

Como já dizia Zé Felipe, coloca o capacete que lá vem pedrada! Na manhã desta sexta-feira (15), o cantor lançou seu mais novo sucesso: "Bandido". A música, em parceria com MC Mari, já está em todas as plataformas digitais e o clipe conta com a participação de sua esposa Virginia. Em seu Instagram, a influencer publicou um trecho da nova música...