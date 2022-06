Como já dizia Zé Felipe, coloca o capacete que lá vem pedrada! Na manhã desta sexta-feira (15), o cantor lançou seu mais novo sucesso: "Bandido". A música, em parceria com MC Mari, já está em todas as plataformas digitais e o clipe conta com a participação de sua esposa Virginia.

Em seu Instagram, a influencer publicou um trecho da nova música, com direito à coreografia para os fãs já aprenderem e arrasarem na dancinha. O clipe, lançado ao meio-dia, ultrapassou meio milhão de visualizações em 2h.

Muitos fãs já gravaram até vídeos com a coreografia da música e o cantor repostou vários stories do Instagram.

O casal, que já tem uma filha de 2 anos, Maria Alice, está a espera de outra filha. Grávida de Maria Flor, Virgínia Fonseca usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores o tamanho da barriga de sua nova gestação.

