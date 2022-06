O cantor Zé Felipe se pronunciou depois que foi atingido por um tênis no rosto durante um show em Italva, no Rio de Janeiro, no domingo (12). As cenas repercutiram entre famosos, que saíram em defesa do cantor. Ele chegou a ficar afastado das redes sociais por um curto tempo, mas quebrou o silêncio nesta terça-feira (14).

"Desculpa o sumiço ontem. Estava me recuperando do tênis que levei no queixo, machucou muito, quase arrancou minha cara", disse em uma rede social. Zé felipe cantava a música Revoada no Colchão, um de seus maiores sucessos, quando uma pessoa arremesou um tênis que atingiu seu rosto, próximo ao queixo.

Incrédulo, o marido da empresária e influenciadora digital Virginia Fonseca parou de cantar e chegou a ficar sem reação por alguns segundos. Pouco depois, ele se recompôs e retomou a apresentação. Zé Felipe explicou o que aconteceu neste momento e porque ele ficou sem reagir.

"Vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu estava lá, no meio do show, de repente, pum, um tênis na minha cara! Olhei pra baixo assim, a mulher que jogou (estava) com a mão levantada", explicou. A pessoa que teria arremessado o tênis queria tirar uma foto com o artista, segundo ele.

A prefeitura de Italva divulgou uma nota em que lamentou o ocorrido e pediu desculpas ao cantor.. "Informamos que já estamos tomando as devidas providências para a identificação do autor [...] Pedimos desculpas ao cantor Zé Felipe e estamos trabalhando para que o caso seja elucidado o mais rápido possível."

Mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha defendeu o filho. “Credo. Que falta de respeito! Cuidado infeliz com suas atitudes. Ele estava trabalhando e levando sua arte para o público, com muito amor!”O ator João Guilherme, irmão do artista, também saiu em defesa. "O show dele é bom pra ca****o e tem gente pensando em desviar a atenção de alguma forma. Vai entender a cabeça do infeliz", disse.