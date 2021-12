Magazine Zé Neto é diagnosticado com fungo e cancela participação em evento de Réveillon em Goiânia Cantor, que faz dupla com Cristiano. estava tratando focos de vidro no pulmão; agenda da dupla é cancelada até o dia 9 de janeiro

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi diagnosticado com monilíase oral, um fungo causado pelo uso de corticoide, medicamento que o cantor utilizou para tratar focos de vidro fosco no pulmão. Com isso, a agenda de shows da dupla até o dia 9 de janeiro foi cancelada, confirmou a assessoria dos sertanejos em um comunicado. Os cantores eram as principais atraçõ...