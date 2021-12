Magazine Zé Neto enfrenta problema no pulmão após Covid e uso de cigarro eletrônico Segundo sua assessoria, apesar de não ser grave, o problema causa falta de ar para cantar, e o artista já está em tratamento

O cantor Zé Neto, 31, da dupla com Cristiano, está enfrentando uma doença pulmonar. Segundo sua assessoria, apesar de não ser grave, o problema causa falta de ar para cantar, e o artista já está em tratamento. "Zé Neto está com foco de vidro no pulmão não é nada grave, mas causa um pouco de falta de ar para cantar", diz a nota oficial, que também afirma que o prob...