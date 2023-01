O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, publicou um vídeo em suas redes sociais no qual se manifesta sobre o perrengue de saúde que enfrentou na noite de sábado (21), e que levou ao cancelamento de um show em Santa Cruz do Rio Pardo, município de São Paulo. O artista disse que, pouco antes de subir no palco, teve uma crise de ansiedade e precisou de atendimento médico.

No vídeo, além de se desculpar com os fãs e elogiar a organização do show, Zé Neto revela que ficou “grogue” por causa dos medicamentos que recebeu por causa da crise, o que demandou sua ida ao hospital.

“Chegamos na festa, atendemos todos contratantes que tinham para atender. Pouco antes de subir no palco eu tive uma crise de ansiedade e fizeram os medicamentos e infelizmente constataram que eu não conseguiria fazer o show porque eu estava grogue dos remédios e acabaram me encaminhando para a Santa Casa de Rio Pardo. Fui muito bem atendido”, detalha.

No entanto, o cantor ressalta que já está bem e em casa. “Eu tentei fazer o show hoje (22), mas como já tinham desmontado a estrutura toda, vão estar remarcando esse show para uma nova data. Em breve a gente anuncia para vocês”, finalizou.

Vale lembrar que em novembro do ano passado, Zé Neto testou positivo para Covid-19 pela segunda vez e também precisou cancelar a agenda de shows.

Antes disso, ele também cancelou apresentações, em junho do ano passado, após fraturar três costelas enquanto treinava boxe.

Leia também:

Com Covid pela 2ª vez, Zé Neto cancela shows do Caldas Country, cruzeiro e turnê pela Europa

Cantor Zé Neto cancela shows após quebrar três costelas