O cantor Zezé Di Camargo falou pela primeira vez sobre a separação entre sua filha, Wanessa Camargo, e o empresário Marcos Buaiz, após 17 anos de casamento. Nesta quinta-feira (19), pai e filha lançam o primeiro trabalho juntos, “Daqui aos 20”. O momento profissional e pessoal que a família vive tem servido como motivo de união.

Em entrevista ao colunista do Uol Lucas Pasin, Zezé disse que sente ser o equilíbrio para sua família em determinados momentos. Ele citou a filha, o ex-genro e os netos como exemplo. “Quero colocar no colo. Existem momentos pessoais dela que me parece que sou um ponto de equilíbrio, tanto para ela, quanto para o meu genro e para os meus netos", disse.

O sertanejo também disse que, independente da situação do relacionamento de sua filha, busca o melhor para os dois. "Vou norteando todo mundo. Estou agindo com o coração e só quero o melhor para todos, independente de estarem juntos ou não”, disse à coluna.

O cantor afirmou ainda que se sente feliz em poder ajudar Wanessa e Marcos em um momento de ruptura após longo relacionamento. “Eles se apoiam nisso, e eu fico feliz de ser esse ombro, tanto para um quanto para outro”, afirma.

Vida particular discreta

A filha reconhece o apoio do pai e que tenta apoiá-lo nas situações em que ele precisa. “Todas as vezes que precisei meu pai me deu o colo. Também quero dar colo, apoiá-lo, dar o ombro, mas ele é mais durão”, contou ao jornalista.

A cantora Wanessa disse que descobriu logo no início da carreira que os limites entre vida pública e privada se confundem na vida artística. “Lá, quando eu comecei, o limite entre meu trabalho e minha vida pessoal foi ultrapassado. Isso me fez muito mal.”

Por este motivo ela diz que prefere não falar sobre questões particulares. “Tive que colocar limite, se não eu não conseguiria estar nessa carreira pública”, conta. Zezé Di Camargo concorda com a filha e disse que aprendeu com “porrada” a se resguardar.

“Tomei muito na orelha e fui me moldando a esse novo mundo. A rede social é muito visceral e cai em cima de você. Essa exposição, quase que diária, não é fácil”, afirma.

O projeto musical que Zezé de Wanessa lançam nesta quinta, chamado de "Pai & Filha", promete unir sertanejo e pop para alcançar público de todas as idades. Além de buscar oferecer diversidade musical, o trabalho conjunto também celebra o momento de aproximação entre os dois.

Leia também:

- Dado Dolabella sobre morar na Chapada dos Veadeiros, em Goiás: "senti o chamado"

- “Que vejam que somos uma família igual a todas as outras”, diz Zezé di Camargo sobre série

- Zezé Di Camargo lança projeto solo e diz que dupla com o irmão é uma instituição do Brasil