Zezé Di Camargo lança projeto solo e diz que dupla com o irmão é uma instituição do Brasil

Zezé Di Camargo está com um projeto novo no mercado e não é ao lado de Luciano. O sertanejo goiano acaba de lançar o solo Rústico, ideia que nasceu e amadureceu na pandemia graças ao tempo livre em que ele ficou mais ao lado da natureza, do violão, da música e da família. O álbum conta com cinco músicas (Pedras, Fraude, 35 Latas de Cerveja, Vou Ter que Tomar Uma e Ba...