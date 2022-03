Mundo "Às vezes penso que a Ucrânia nunca mais vai ser a mesma", diz goiano que fugiu do país em guerra Administrador de empresas e marketing que vivia em uma das regiões mais atingidas contou ao POPULAR as angústias e traumas da guerra

Após conseguir sair da Ucrânia, o goiano Gabriel Costa contou ao POPULAR a angústia e os traumas da guerra. Ele vivia em uma das regiões mais afetadas e foi acordado às 4 horas do dia 24 de fevereiro pelas explosões no aeroporto de Kiev, ao lado do apartamento em que morava. “Uma hora tenho muita tristeza, outra hora muita alegria, uma hora eu penso que era melh...