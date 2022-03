Mundo Aliado de Putin critica negociador e diz que não haverá recuo na Ucrânia Ditador da Tchetchênia é influente no Kremlin e se apresenta como soldado na guerra

Um dos mais influentes aliados do presidente Vladimir Putin fez críticas diretas ao negociador-chefe da Rússia para a tentativa de paz com a Ucrânia, dizendo que ele se expressou incorretamente ao sugerir concessões a Kiev. "Nós vamos até a vitória com nosso presidente!", disse, em seu canal no Telegram, o ditador da Tchetchênia, Ramzan Kadirov. Se não está pe...