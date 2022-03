Mundo Ameaça de catástrofe derruba Bolsas; Brasil atrai investimentos

Bolsas de todo o mundo desabaram nesta sexta-feira (4) após uma madrugada de tensão criada pela possibilidade de uma catástrofe nuclear em novo episódio de agravamento da guerra na Ucrânia. As forças militares da Rússia tomaram a usina de Zaporíjia, a maior da Europa. O ataque gerou um incêndio no local. Antes do fogo ser controlado, houve temor de uma explosão com im...