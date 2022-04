Mundo Ao menos 13 ficam feridos em ataque a tiros no metrô de Nova York, nos EUA Polícia de Nova York foi acionada para o caso por volta das 9h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (12)

Ao menos 13 pessoas ficaram feridas em um suposto tiroteio em uma estação de metrô no bairro do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, segundo autoridades locais. A Polícia de Nova York foi acionada para o caso por volta das 9h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (12), de acordo com o próprio órgão, que afirma ter sido comunicado sobre haver uma pessoa...