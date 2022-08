Mundo Após seis meses de horror, Guerra da Ucrânia redesenha política no mundo Rússia segue dando cartas numa lenta ofensiva, que virou parte do embate entre China e EUA

Quiseram os deuses da guerra que o aniversário dos primeiros seis meses do sangrento conflito na Ucrânia, que ocorre nesta quarta (24), coincidisse com o que deveria ser a celebração dos 31 anos de Kiev como capital de um Estado independente. Assim como em 1991, os ucranianos estão no centro de um evento com repercussões mundiais. Naquele ano, sua separação da Uni...