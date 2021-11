Mundo Até o fim do inverno, alemães estarão 'vacinados, curados ou mortos' por Covid, diz ministro A fala do ministro da Saúde da Alemanha Jens Spahn, fez referência à regra que restringe a presença em espaços públicos fechados a pessoas vacinadas, curadas ou com teste negativo

Em meio à explosão de novos casos de Covid-19 na Alemanha, cresceu no país a apreensão com a proximidade do inverno no hemisfério norte, quando as ocorrências de doenças respiratórias sobem tradicionalmente. Em apelo para que a população se vacine contra a doença, o ministro da Saúde Jens Spahn afirmou nesta segunda (22) que "provavelmente no final do inverno, como à...