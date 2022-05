Mundo Ataque a tiros em escola no Texas mata ao menos 14 crianças e um professor Caso foi em estabelecimento de ensino fundamental na cidade de Uvalde; governador diz que atirador foi morto

Um atirador matou ao menos 14 crianças e um professor em uma escola de Uvalde, no sul do Texas, na tarde desta terça-feira (24). O ataque deixou ainda um número incerto de feridos. A informação foi confirmada pelo governador do Texas, o republicano Greg Abbott, que acrescentou que o atirador foi morto depois da ação. Segundo o político, o autor do ataque seria um hom...