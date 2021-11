Mundo Ataque suicida em Uganda mata 3 pessoas e deixa mais de 30 feridas Até o momento nenhum grupo assumiu o atentado. Das pessoas feridas, cinco estão em estado grave

A capital da Uganda, Kampala, sofreu um ataque suicida triplo nesta terça-feira (16) que deixou ao menos três mortos e 33 feridos. Até o momento nenhum grupo assumiu o atentado. As explosões ocorreram em pontos diferentes -a primeira, perto da delegacia do centro, e a segunda, próxima ao Parlamento-, onde as pessoas correram em busca de proteção. Ainda segundo inform...