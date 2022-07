Mundo Ataques a tiros em bares na África do Sul deixam ao menos 19 mortos Tiroteio na cidade de Soweto durante a madrugada terminou com 15 vítimas; no município de Pietermaritzburg, 4 morreram

Ao menos 15 pessoas morreram e 9 ficaram feridas após homens armados com rifles e pistolas dispararem contra clientes em um bar na cidade de Soweto, próxima a Joanesburgo, na África do Sul, na madrugada deste domingo (10). Segundo a polícia, o tiroteio ocorreu pouco após a meia-noite no bar Orlando East. Os atiradores, ainda desconhecidos, fugiram do local e agor...