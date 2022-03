Mundo Ataques interrompem 2ª tentativa de retirada de civis Kiev e Moscou trocam acusações sobre interrupção de corredor humanitário em Mariupol

Novos ataques interromperam pelo segundo dia seguindo a retirada de civis de Mariupol neste domingo (6). O Batalhão de Azov, da Guarda Nacional ucraniana, divulgou no Telegram e no Twitter, segundo o jornal Pravda da Ucrânia, que novos bombardeios foram realizados pelos russos. Os separatistas, por sua vez, acusaram as forças de Kiev de não respeitarem o cessar-fogo, ...