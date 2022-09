Mundo Atentado na Colômbia mata oito policiais e desafia 'paz total' de Gustavo Petro Ataque é o maior contra forças de segurança desde que presidente esquerdista assumiu

Um ataque com explosivos em uma zona rural no sudoeste da Colômbia matou oito policiais nesta sexta (2), informou o presidente do país, Gustavo Petro, numa rede social. Este é o mais grave atentado contra forças de segurança desde que ele assumiu o poder, no início do mês passado. A polícia afirma que os agentes morreram quando o veículo em que estavam foi atingi...