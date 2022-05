Mundo Atirador do Texas sofreu bullying por ser gago e comprou armas dias antes do ataque

Dias depois de completar 18 anos, Salvador Ramos celebrou a data postando uma foto com dois fuzis que ele comprou pouco depois do aniversário. A aquisição veio após uma escalada de agressividade que marcou sua adolescência e terminou de forma trágica. Ramos usou as armas para matar 21 pessoas —19 crianças e dois adultos— em uma escola no Texas, na terça-feira (24). D...