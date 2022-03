Mundo Avião com 132 pessoas cai na China Segundo informações da TV estatal chinesa, a queda ocorreu em Guangxi, no sul do país; Ainda não há informação sobre o número de vítimas

Um avião que transportava 132 pessoas caiu no Sul da China, nesta segunda-feira (21). O jato Boeing-737 da China Eastern Airlines seguia de Kunming para Guangzhou. Ainda não há informação sobre o número de vítimas. Segundo informações da TV estatal chinesa, a queda ocorreu em Guangxi, região montanhosa do país, por volta das 14h30 no horário local, e provocou um inc...