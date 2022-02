Mundo Biden anuncia novas sanções e diz que Rússia perderá acesso a empréstimos no Ocidente Putin tem concentrado tropas em exercícios militares em torno da Ucrânia —150 mil delas, pelo menos, segundo os EUA. Negou que irá invadir o país, mas após reconhecer os territórios rebeldes determinou que tropas russas o ocupem numa missão de "força de paz"

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou novas sanções contra a Rússia nesta terça (22), em resposta às ações do presidente Vladimir Putin contra a Ucrânia. Biden disse que a nova rodada de medidas fará com que o governo russo não poderá mais fazer transações financeiras envolvendo títulos de sua dívida com empresas dos EUA e da Europa. "Estamos implantando...