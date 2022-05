Mundo Biden defende direito fundamental ao aborto caso Suprema Corte derrube decisão Presidente norte-americano quer converter em lei permissão para interrupção voluntária de gravidez em nível nacional, porém reconhece que há dificuldade com o Senado dividido

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que vai trabalhar para defender o direito ao aborto no país, que classificou como "fundamental", caso a Suprema Corte anule as garantias constitucionais que permitem o procedimento. Na segunda-feira (3), o site norte-americano Politico obteve um rascunho de de um juiz do tribunal, que diz que a decisão Roe versus...