Mundo Bolsonaro defende neutralidade do Brasil sobre conflito entre Rússia e Ucrânia Segundo o presidente, é preciso ter responsabilidade nos negócios com a Rússia pois o Brasil depende de fertilizantes enviados de lá para cá

O presidente Jair Bolsonaro (PL) evitou mais uma vez criticar as partes do conflito protagonizado por Rússia e Ucrânia em entrevista coletiva neste domingo (27), no Guarujá, cidade do litoral paulista onde ele passa o feriado de Carnaval.“Ninguém quer criar um problema humanitário. Você quer que eu faça o que para acabar com a guerra? Tudo o que poderia fazer eu fiz e ...