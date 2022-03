Mundo Bolsonaro diz que Brasil vai conceder visto humanitário a ucranianos

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (28) que o Brasil irá conceder visto humanitário a cidadãos ucranianos, mas reafirmou neutralidade em relação ao conflito com a Rússia e disse não ter nada a conversar com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky. “Conversei há pouco com o [ministro das Relações Exteriores] Carlos França. Ele falou que já ia...