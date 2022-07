Mundo Bolsonaro diz que ligará para presidente da Ucrânia em 18 de julho Essa será a primeira vez que Bolsonaro irá falar com o líder da Ucrânia desde o início da guerra no Leste Europeu

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta segunda-feira (11) que irá ligar para seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, no dia 18 de julho. A declaração foi dada após o encontro com a presidente da Hungria, Katalin Novák, em Brasília. Essa será a primeira vez que Bolsonaro irá falar com o líder da Ucrânia desde o início da guerra no Leste Europeu, em fevere...