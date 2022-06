Mundo Bolsonaro viaja aos Estados Unidos para Cúpula das Américas e encontro com Biden Ativistas brasileiros prepararam um "esquenta" para o presidente e nesta terça-feira (7) um caminhão com três telas de LED circulou pelas ruas da cidade da Califórnia com mensagens como "Fuera, Bolsonaro", "Don't trust Bolsonaro" (não confie em Bolsonaro) e "Bolsonaro loves Trump" (Bolsonaro ama Trump).

Jair Bolsonaro (PL) viaja nesta quarta-feira (8/6) para Los Angeles, na Califórnia, onde participa da 9ª Cúpula das Américas. Este será o primeiro encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em uma agenda vista pelo Palácio do Planalto como a oportunidade para romper a imagem de isolamento e "pária" internacional do líder brasileiro. A reuniã...