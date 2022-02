Mundo Brasil parece estar do outro lado, dizem EUA Críticas foram feitas após o presidente Jair Bolsonaro ter prestado “solidariedade” à Rússia

-O governo dos Estados Unidos subiu o tom nas críticas feitas a Jair Bolsonaro (PL) pelo fato de o presidente ter prestado “solidariedade” à Rússia em conversa com Vladimir Putin. As mensagens de insatisfação partiram nos últimos dias do Departamento de Estado e da Casa Branca. O brasileiro esteve com Putin em Moscou na quarta (16), em meio à crise envolvendo a Ucrân...