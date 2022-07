Mundo Brasil perde posição para Nigéria e deve se tornar 7º mais populoso do mundo Nação africana alcançará 218,5 milhões de habitantes até o final do ano, enquanto Brasil terá 215,3 milhões

O Brasil deve abandonar em breve o posto de sexta nação mais populosa do mundo. Com crescimento acelerado, a Nigéria passará o país ainda este ano, desbancando-o para a sétima posição, de acordo com projeções de relatório da ONU publicado nesta segunda (11). Calcula-se que o país chegue ao final desse ano com 215,3 milhões de habitantes. Já a nação da costa oeste ...