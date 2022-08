Mundo Brasileiro de 23 anos morre nos EUA sob custódia de agência de imigração Causa da morte será investigada. Ele havia sido capturado em abril por agentes da Patrulha de Fronteira dos EUA na cidade de El Paso, no Texas

Um brasileiro de 23 anos que tentou entrar de forma irregular nos Estados Unidos e estava sob custódia das autoridades no estado do Novo México morreu na última quarta-feira (24), de acordo com um boletim divulgado pela agência americana de imigração (ICE, na sigla em inglês) na sexta (26). A causa da morte está sendo investigada. Kesley Vial foi capturado em abr...