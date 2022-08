Mundo Brasileiro lembra de pânico ao cair de paraquedas no mar da Colômbia Empresário conta que barqueiros desprenderam equipamento em meio a vento forte

A última parada da viagem de um casal de brasileiros pela América do Sul deveria ser de descanso na praia, mas um passeio para ver do alto os tons de azul do mar rendeu momentos de pânico, depois de o paraquedas em que eles estavam ser solto do barco, atirando os dois à água. O empresário José Lucas Moulaes Figueiredo, 29, e a médica Amanda Cavalcante Lozer, 25, ca...