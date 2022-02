Mundo Brasileiros pedem ajuda para deixar a Ucrânia sob ataque de Putin Um grupo de atletas está num hotel da capital, Kiev, com familiares

A guerra iniciada por Vladimir Putin contra a Ucrânia atingiu um grupo bastante conhecido no país vizinho: o dos jogadores de futebol brasileiros. Um grupo de atletas está num hotel da capital, Kiev, com familiares. O mais famoso dos jogadores, o atacante Junior Moraes, postou em sua conta no Instagram um pedido de ajuda. "Todos os amigos e familiares, a situação é g...