Dezoito imigrantes do Afeganistão, incluindo uma criança, foram encontrados mortos nesta sexta-feira (17) em um caminhão próximo da cidade de Sófia, na Bulgária, país no Leste Europeu que vem registrando aumento sem precedentes de pessoas que tentam entrar de forma ilegal em seu território.

Segundo o chefe do Serviço Nacional de Investigação, Borislav Sarafov, a apuração inicial indica que os migrantes morreram sufocados. Dezenas de pessoas foram resgatadas com vida no caminhão e no entorno, e 14 levadas ao hospital -8 delas em estado grave.

Autoridades informaram que o veículo transportava 52 pessoas, a maioria homens jovens que se escondiam entre toras de madeira. Alguns dos migrantes foram encontradas fora do caminhão, enquanto tentavam se esconder na mata.

Moradores alertaram a polícia sobre a presença do veículo que foi abandonado perto do povoado de Lokorsko, a cerca de 20 km de Sófia. Quatro pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico de pessoas foram detidas. A polícia ainda faz buscas.

Porta de entrada para a União Europeia, a Bulgária vem registrando um aumento da migração ilegal em seu território, apesar da instalação de cercas de arame farpado na fronteira de mais de 230 km de extensão com a Turquia. A polícia diz que, no ano passado, impediu a entrada ilegal de 164 mil pessoas, contra 55 mil no anterior.

Leia também:

- Crianças brasileiras estão entre passageiros de ônibus com migrantes que caiu no Panamá

- EUA pedem ao Brasil para se colocar no lugar da Ucrânia

- Terremoto na Turquia se torna o mais letal do país após mais de 35 mil mortes

Em dezembro do ano passado, foi negado à Bulgária o espaço Schengen, que garante livre circulação de pessoas e bens na União Europeia e a países associados. Desde então, o governo búlgaro vem intensificando os controles fronteiriços.

O país pediu 2 bilhões de euros (em torno de R$ 11 bilhões) à União Europeia (UE) para modernizar e reforçar as cercas de arame farpado já existentes. Diante do aumento de esforços para barrar pessoas em situação irregular, relatórios de organizações internacionais e da Frontex, a agência de fronteiras da União Europeia, apontaram que autoridades recorreram muitas vezes a métodos brutais contra os migrantes.

A migração voltou a ser um dos temas centrais do bloco europeu com o aumento da chegada de pessoas em situação irregular e dos pedidos de asilo no ano passado. A situação levou ao limite a capacidade de acolhimento de vários países. Ao menos 12 países pediram à UE financiamento para cercar e muros nas fronteiras, na tentativa de conter a chegada de migrantes por Belarus.

A tragédia desta sexta-feira remete aos 39 vietnamitas mortos, em 2019, em um caminhão frigorífico perto de Londres. A Áustria também viveu um drama parecido, no mesmo. A polícia encontrou um caminhão refrigerado com 71 corpos de homens, mulheres e crianças em estado de decomposição.

Em 2000, os corpos de 58 migrantes chineses em situação clandestina foram descobertos em um caminhão holandês no porto de Dover, no sudeste da Inglaterra. Duas pessoas sobreviveram. Em países como Itália, Holanda, Irlanda e Croácia, também houve casos semelhantes, com menos vítimas.