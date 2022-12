Um casal na Nova Zelândia se recusa a permitir que seu bebê de quatro meses seja submetido a uma cirurgia cardíaca usando sangue de doadores vacinados contra a Covid-19. O caso tem chamado a atenção da imprensa internacional por ilustrar os riscos do crescimento do movimento antivax pelo globo. O recém-nascido tem um caso grave de Estenose Pulmonar Valvar (EPV), o que significa que sua valva pulmonar é estreita demais para permitir que o sangue flua do coração para os pulmões normalmente.

Sua mãe diz desejar que a operação seja feita urgentemente, mas exige a utilização do que chama de "sangue seguro", livre de vestígios de vacinas que usam RNA mensageiro, ou mRNA. A tecnologia é um dos principais alvos das teorias da conspiração antivacina, que alegam erroneamente que imunizantes do tipo podem modificar o DNA, causar inúmeras doenças ou provocar as mesmas enfermidades que deveriam combater, entre outros.

O banco de sangue da Nova Zelândia afirma que não faz distinção entre materiais de doadores vacinados e não vacinados, enquanto o serviço de saúde pública do Estado atesta que imunizantes não representam qualquer risco para a criança. Na semana passada, o serviço entrou com uma ação pedindo guarda temporária do bebê para a realização da cirurgia –o Tribunal Superior de Auckland decide se concede a ele a tutela do recém-nascido nesta terça-feira (6).

A família –representada por uma advogada conhecida por suas posições antivacina– insiste que a intervenção do Estado é desnecessária, uma vez que há doadores não vacinados dispostos a fornecer sangue. A disputa legal expôs o tamanho do ceticismo em relação à vacina contra Covid em algumas comunidades da Nova Zelândia, país que chegou a liderar a luta contra o coronavírus durante a pandemia. E chegou à política, com o apoio de Winston Peters –líder do partido populista minoritário, Nova Zelândia Primeiro, e ex-vice-primeiro-ministro– à família.

"Temos um contexto em que os pais dizem que querem que a doação para o seu filho venha de indivíduos não vacinados, e não consigo entender porque isso não pode ser feito e porque estamos perdendo tempo diante de uma corte", afirmou Peters ao New York Times em reportagem publicada nesta segunda (5). "A questão não tem a ver com ser a favor ou contra a vacina, ou negar a ciência: ela se relaciona com a liberdade, a verdade e com decisões baseadas em fatos."

O caso ainda tem sido apontado por especialistas como particularmente ilustrativa dos perigos do movimento antivax. Segundo eles, os argumentos pseudocientíficos usados pela família exemplificam o alcance das narrativas conspiracionistas e dos fluxos contínuos de desinformação.

Também ao New York Times, Sanjana Hattotuwa, da organização neozelandesa Disinformation Project, afirmou que vídeos e textos sobre o caso foram vistos por dezenas de milhares de pessoas no Telegram e em sites que hospedam conteúdos de extrema direita nos últimos dias, muitos deles incitando seus leitores à violência.

Este mês, um homem de 62 anos foi preso por planejar derrubar o sistema de energia elétrica do país para chamar a atenção para suas convicções antivacina, naquela que foi a primeira condenação judicial por sabotagem da história neozelandeza.

