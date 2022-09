Mundo Chile rejeita nova Constituição por ampla margem, em derrota do governo 'É preciso escutar a voz do povo', diz o presidente Gabriel Boric, que enviará projeto para redação de nova Carta, mas precisará de apoios

O Chile rejeitou a proposta de nova Constituição que foi a votação neste domingo (4) com uma ampla margem. Com 48,01% das urnas apuradas até as 20h40 de Brasília (19h40 locais), a rejeição à Carta vencia por 62,55% a 37,45%, uma margem já considerada irreversível por especialistas. O presidente Gabriel Boric convocou uma reunião com todos os partidos nesta segunda-feira (...